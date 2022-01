Herten sterven gruwelijke dood in hekken bij natuurgebieden: ‘Dier gilde alles bij elkaar’

Vaker dan hem lief is, was Van der Giessen getuige van herten die dachten tussen de spijlen van een hek door te kunnen. Ze kwamen halverwege vast te zitten of bleven na een sprong met hun poten in het gaas hangen. Op zoek naar voedsel of opgejaagd door een hond. Hij toont een foto van een weerloze ree die de dag na kerst slachtoffer werd van een herder.

Het dier gilde alles bij elkaar

,,Stukken vlees van zijn achterste, een deel van de darmen er uit... Terwijl het dier nog leefde en alles bij elkaar gilde.” Een plaatselijke jager is gebeld om de ree uiteindelijk uit zijn lijden te verlossen. Van der Giessen nam contact op met de eigenaar van het huis, die zich niet bewust was van het drama dat zich in zijn tuin had afgespeeld. Want dat is het volgende probleem, signaleert hij: dit soort hekken staat ook bij tweede woningen waar lang niet altijd iemand thuis is om direct in te grijpen.