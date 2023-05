Het ‘007-leven’ van geheim agent Johan: ‘Door babi pangang viel Holleeder door de mand’

UPDATE Veertig bewoners geëvacu­eerd wegens grote brand in verpleeg­huis Zaandam

De brandweer is vanavond groots uitgerukt voor een brand in een verpleeghuis in Zaandam. Voor het incident werd opgeschaald naar het sein ‘zeer grote brand’. De brand was snel onder controle, maar het pand moest wel ontruimd worden. Tien tot vijftien bewoners zijn geëvacueerd, aldus de Veiligheidsregio.