Het begon met blauwe vingers: Jessica (50) kan steeds minder en wil anderen bijtijds waarschuwen

Politie haalt foute seksklan­ten uit anonimi­teit met nep-seksadver­ten­ties en lokwoning

Agenten in de rol van minderjarige prostituees; het gebeurde dit weekeinde in Capelle aan den IJssel, waar de politie foute seksklanten opwachtte in plaats van een ‘echte’ sekswerker onder de 18. Twee mannen kregen een stevig gesprek plus een ‘foeibrief’, bijna honderd anderen een digitale waarschuwing.