Het bizarre jaar van Maria, die in februari vluchtte uit Oekraïne en nu in Nederland een eigen plek heeft

Vreugde­vuur Schevenin­gen vandaag al aangesto­ken vanwege weersver­wach­ting

Het vreugdevuur op het strand van Scheveningen wordt niet op oudejaarsavond aangestoken, zoals de bedoeling was, maar al op vrijdagavond, een dag eerder. Volgens de organisatoren is daartoe besloten vanwege de slechte weersverwachting voor zaterdagavond. Ook het andere vuur op het strand in Den Haag, in de buurt Duindorp, wordt vanavond aangestoken.

30 december