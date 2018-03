Het blijft vandaag snijdend koud

De eerste uren is er vandaag in het zuiden van het land kans op lokale gladheid als gevolg van sneeuwresten of bevriezing van natte weggedeelten, meldt het KNMI. Verder is het vooral in de noordelijke helft van het land overwegend zonnig, elders komen ook wolkenvelden voor. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten is er in de ochtend kans op lichte (mot)sneeuw.



De middagtemperatuur ligt rond 1 graden, maar er staat nog steeds een snijdend koude oost- tot noordoostenwind die het ijzig koud maakt. Die wind waait boven het land vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. ’s Ochtends is de wind in het Waddengebied mogelijk nog stormachtig.