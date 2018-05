Het brute geweld van extremisten op links

'Eerst dacht ik aan mijn kinderen. Toen wilde ik die overvaller pakken'

6:00 Een trendbreuk in de dalende misdaadcijfers: het aantal overvallen in Amsterdam en omgeving steeg afgelopen jaar van 186 naar 203. Eén van de slachtoffers is de Amsterdamse supermarkteigenaar Baghi, die recht in de loop van een pistool keek. ,,Ik dacht: als ik dit laat gebeuren, komen ze de volgende keer terug.”