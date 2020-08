Het carnavalsverdriet: ‘We raken in een situatie van isolement en eenzaamheid’

Als je wilt weten wat carnaval in sociaal opzicht voor de vierders in het zuiden betekent? Vraag dan Bavariaboegbeeld Peer Swinkels (44) naar de mooiste momenten uit zijn leven. Hij begint metéén over carnaval. ,,Dat was toen ik benoemd werd tot Knoergoeie Brabander in 2011”, zegt de hoogste baas van Royal Swinkels Family Brewers.