Het ‘corona-hoesten en -spugen’ gaat maar door: weer rechtszaken en aanhoudingen

Het is plaag aan het worden: onverlaten die hulpverleners of anderen in het gezicht hoesten of spugen en dreigen dat ze corona hebben. Vanmiddag in Breda en Rotterdam staan er drie voor de rechter en morgen in Amsterdam worden twee opgepakte ‘corona-hoesters’ voorgeleid om te bepalen of ze langer vast blijven zitten.

Vanmiddag om drie uur in Breda staat allereerst een man zonder vaste woon- of verblijfplaats terecht die twaalf blikken bier uit een supermarkt wilde stelen en in het gezicht van beveiligers hoestte toen hij werd gesnapt. Daarbij riep hij dat hij corona had.

Kort na hem zal een man uit Breda voor de rechter zich moeten verantwoorden voor het feit dat hij 23 maart werd opgepakt voor vernieling. Erger is dat hij daarna in het gezicht van de agent hoestte er riep dat hij corona had. Beide mannen zullen niet in de zittingzaal zijn, maar via een ‘televerbinding’ vanuit een aparte ruimte op het politiebureau met de rechter gaan praten.

Nog iets eerder dan de twee mannen in Breda staat vanmiddag in Rotterdam een 40-jarige man terecht die ook agenten heeft bedreigd met de tekst: ,,Ik ga spugen, ik maak jullie allemaal ziek, ik heb corona.”

Schreeuwen

In Amsterdam worden morgen twee mensen voorgeleid die zijn opgepakt omdat zij onder het roepen van ‘corona’ agenten in het gezicht hoestten. Het gaat om een vrouw van 30 jaar die werd werd aangesproken nadat ze te hard had gereden en schreeuwend uit haar auto was gestapt en voor overlast zorgde. Toen om haar identiteitsbewijs werd gevraagd, hoestte ze expres in het gezicht van de agenten.

Op diezelfde dinsdag zorgde een 46-jarige man voor overlast in een supermarkt. Toen agenten vroegen of hij wilde weggaan spuugde hij hen in het gezicht. ,,Beide verdachten zeiden daarbij dat ze corona hadden,” zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. Beide verdachten zullen via het snelrecht binnen twee weken worden veroordeeld.

Tien weken cel

Justitie heeft het druk met de ‘corona-dreigers en -spugers’. In Den Haag werd zes dagen geleden de eerste veroordeeld: de 23-jarige Asaad C. uit Noordwijkerhout die in Leiden geen blaastest wilde afleggen en agenten bedreigde met corona. Hij bleek het virus niet te hebben maar zit nu wel in gedwongen quarantaine: de rechter veroordeelde hem tot tien weken cel (waarvan twee voorwaardelijk) en hij moest meteen aan die celstraf beginnen.

In Den Bosch kreeg de 28-jarige Bosschenaar Walter K. gisteren ook tien weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. K. hoestte mensen in een rij voor een coffeeshop in het gezicht en bespuugde een agent die hem daarop aansprak. ,,Pas op, corona, corona!”, riep K. daarbij.

Tegen de man uit Leiden had justitie nog vijf weken cel geëist, waarna de rechter daar het dubbele van maakte. Tegen de man uit Den Bosch had justitie drie maanden cel geëist.

Ook in Utrecht zijn twee mensen veroordeeld voor ‘corona-hoesten’. De één (een 49-jarige vrouw) kreeg vier weken cel (waarvan twee voorwaardelijk) nadat ze onder invloed van alcohol agenten had bespuugd die waren komen opdagen bij een huiselijke ruzie. De ander (een 28-jarige man uit Lelystad) kreeg veertig uur taakstraf omdat hij boos werd toen hij na sluitingstijd een winkel niet binnen mocht.

Supermarktmedewerkers

Elders in het land zijn ook enkele incidenten gemeld van corona-hoesters en -spugers die supermarktmedewerkers bedreigden. Ook daar zijn aanhoudingen verricht. Justitie treedt hard op tegen mensen die op deze manier het virus misbruiken.

Quote We gaan voor een celstraf en meteen uitzitten ook Woordvoerder Openbaar Ministerie In Leeuwarden zit een man vast die bij de nachtopvang voor daklozen een beveiliger had bespuugd en gebeten. Op het politiebureau dreigde hij daarna de agenten ‘ziektes te geven': ,,Ga maar met je mondkapje voor me zitten jongen, ik zal je ziektes geven.” Een andere man, een automobilist uit Nieuw Beerta, werd opgepakt omdat hij na een aanhouding agenten in het gezicht hoestte en zei ‘dat zijn kameraad’ corona heeft.