Het corona-vaccin kan in december al in Nederland zijn - maar niet voor iedereen

Snickers met drugs over de gevangenis­muur gegooid

8 november Handlangers die hun criminele maatjes in de gevangenis willen ‘bevoorraden’ met drugs worden steeds vindingrijker. Bewakers van de gevangenis in Roermond zagen zondagmiddag hoe een 27-jarige man twee Snickers over de muur gooide. In plaats van chocolade en pinda’s zat er hasj in.