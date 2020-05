Het coronanieuws van dinsdag 26 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het afgelopen etmaal zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 26 sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus gemeld. Daarmee komt het totaal aantal sterfgevallen in Nederland waarbij sprake was van besmetting met het virus op 5858. Het aantal personen dat met ernstige coronaklachten moest worden opgenomen steeg vandaag met 10.

Het sterftecijfer is de afgelopen weken fors gedaald en bedraagt inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis. Het sterftecijfer is met 26 weliswaar hoger dan gisteren, toen er 8 overlijdens werden gerapporteerd door het RIVM. Dat aantal was de kleinste stijging van het aantal meldingen sinds 13 maart. Toen vielen er in ons land 6 doden te betreuren.

Intensive care

Daarnaast is het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld op een intensive care, gedaald naar 188. Dat zijn er 35 minder dan gisteren, de grootste daling in twee weken tijd. In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic’s naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Sportscholen

De experts van het Outbreak Management Team (OMT) zijn nog niet zover dat ze het kabinet adviseren om de sportscholen te heropenen, zo schrijft de NOS. Het OMT heeft vandaag wel gesproken over de voorwaarden waaronder dit in de toekomst kan gebeuren. Maar de wetenschappelijke adviseurs van de regering hebben geen concreet advies geformuleerd over wanneer dit kan. Verschillende bronnen binnen het OMT zeggen tegen de NOS dat de sportscholen nog geduld moeten hebben.

Als het kabinet niet afwijkt van het advies van de experts betekent dat een forse tegenvaller voor de sportscholen. In de meeste gevallen volgt de regering de adviezen van het OMT.

1,5 meter afstand

Ook na de coronapiek blijven we buiten anderhalve meter afstand houden. Dat denkt bijna twee derde van de deelnemers aan een peiling over het leven na corona. Met de stelling ‘we blijven buitenshuis anderhalve meter afstand houden’ is 61 procent van de bijna 3000 respondenten van het representatieve ‘Dit vindt Nederland-panel’ het eens.