Het coronanieuws van dinsdag 28 april: bijlezen in één minuut

Politie vermoedt poging tot doodslag op moeder en kind na brand in Dokkum

18:17 De politie onderzoekt de brandstichting in een woning in Dokkum, waarbij de 29-jarige bewoonster en haar 3-jarige dochter uit het huis moesten worden gered. Een 34-jarige inwoner van het Friese dorp Ferwert is in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van zowel de brandstichting als poging tot doodslag.