Het coronanieuws van maandag 22 juni: bijlezen in één minuut

Hogeschool bant lesboek met tekst over ‘respectlo­ze’ Marokkanen: ‘Nooit eerder klachten’

18:52 De Hogeschool Utrecht is geschokt door een passage in een lesboek van de opleiding Human Resource Management. In het boek wordt generaliserend gesproken over jonge Marokkanen die alle regels aan de laars lappen en Antilliaanse mannen die het vaderschap afwijzen. De opleiding stopt met het lesmateriaal.