Het coronanieuws van vrijdag 1 mei: bijlezen in één minuut

videoDe stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden nam vandaag toe tot 4893. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 98 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten. Het aantal meldingen is hoger dan gisteren, toen het RIVM 84 sterfgevallen meldde.

Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest, is toegenomen met 85 tot een totaal van 10.854. Het totaal aantal positief geteste personen staat nu op 39.791, een stijging van 475 vergeleken met gisteren.



Het aantal patiënten met het coronavirus op de intensive cares blijft dalen. Er liggen 48 minder mensen op de ic dan gisteren. Het totaal staat nu op 735, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

1200 sterfgevallen meer

In de week van 20 tot en met 26 april (week 17) waren er ongeveer 4000 sterfgevallen in Nederland. ,,Normaal zou je in deze periode ongeveer 2800 sterfgevallen verwachten. Dus er zijn ongeveer 1200 doden meer te betreuren’’, concludeert CBS-socioloog Tanja Traag.

Schrijnend tekort

Ondanks beloftes van het kabinet voelen zorgmedewerkers in verpleeghuizen, de GGZ en wijkverpleging zich onveilig. Ze zien nog een groot tekort aan mondkapjes en worden door leidinggevenden onder druk gezet om onbeschermd te werken. Zorgminister Van Rijn begrijpt de onzekerheid. Hij zegt dat hij met de beroepsgroep in gesprek is over verbeteringen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het Leidse lab Janssen Vaccines waar een coronavaccin wordt gemaakt. © Janssen Vaccines

Leidse farmaceut maakt vaccins

De WHO heeft een lijst opgesteld van zeventig kandidaten met een potentieel vaccin voor corona. Er is maar één Nederlandse vaccinmaker die in het WHO-lijstje van kanshebbers opduikt: Janssen in Leiden. De farmaceut laat een miljoenenvoorraad maken. ,,Als we falen, zullen we alles moeten vernietigen.”

Coronaracers

Er is een kleine groep snelheidsmaniakken – inmiddels coronaracers genoemd – die de tegenwoordig lege wegen aangrijpt om extreem hard te rijden. De politie heeft de afgelopen drie weken 1100 rijbewijzen ingevorderd van hardrijders.