Het coronanieuws van woensdag 15 april: teruglezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Sterfgevallen

Het RIVM meldde vandaag 189 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Dit aantal ligt hoog in vergelijking met de afgelopen dagen, maar dat komt doordat veel sterfgevallen pas na het paasweekend, dus gisteren, zijn gerapporteerd. Over de hele lijn is er een daling te zien. Het totaal aantal corona-doden in Nederland komt hiermee uit op 3134.

Er werden 188 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Ook hierin is een daling te zien. Gisteren werden nog 210 ziekenhuisopnames gemeld. Het totaal aantal geconstateerde besmettingen in Nederland ligt nu op 28.153 (734 meer dan gisteren).

Intensive cares

Voor de vierde dag op rij is het aantal ernstig zieke patiënten met corona afgenomen. In de ziekenhuizen kwamen de afgelopen 24 uur 24 bedden op de intensive care vrij. Er liggen nu nog 1279 mensen op de ic. De laatste piek was afgelopen zaterdag toen er nog 1391 mensen kunstmatig in slaap werden gehouden en werden beademd. Sindsdien daalt het aantal coronapatiënten op de ic.

Persconferentie

In een persconferentie heeft premier Mark Rutte gezegd niet in één keer, maar ‘stap voor stap’ naar versoepeling van de getroffen corona-maatregelen te willen. ,,Het loket gaat zeker niet in één keer open. Er zal maatwerk nodig zijn om aan de 1,5 meter-samenleving te voldoen.”

Hij sprak van een ‘tussenweek’ waarin wordt nagedacht óf en hoe na 28 april eventueel maatregelen zouden kunnen versoepeld. ,,Wat betekent het voor het onderwijs? Voor het openbaar vervoer? Het roept tal van vragen op. We moeten zorgvuldig zijn om het virus niet nieuwe zuurstof te geven.”

Duitsland verlengt maatregelen

De Duitse bondskanselier Merkel heeft vandaag met de deelstaatleiders besloten de corona-maatregelen tot en met 3 mei te verlengen. Wel mogen winkels onder voorwaarden hun deuren vanaf maandag weer openen. Het al geldende contact- en samenscholingsverbod, net als de in- en uitreisbeperkingen van het land, blijven dus nog minstens 2,5 week gelden. Vanaf 4 mei zullen de scholen bij de oosterburen weer in fases opengaan.

Ook zijn de Duitse leiders overeengekomen alle evenementen tot en met 31 augustus af te gelasten. Daar vallen ook voetbalwedstrijden onder. Bovendien wordt in de detailhandel en het stads- en streekvervoer het dragen van mondkapjes ‘dringend aanbevolen’.

Streep door festivalzomer België

Ook de zuiderburen verlengen de corona-maatregelen tot 3 mei. De Vlaamse onderwijsminister Ben Weyts wil volgende week met een datum voor de heropening van de scholen komen. Grote zomerfestivals zijn tot eind augustus afgelast. Hieronder vallen ook bij Nederlanders populaire festivals, zoals Rock Werchter, Tomorrowland en Graspop. Net als in Duitsland wordt het dragen van mondkapjes in België aangeraden.

Trump schort financiering WHO op

De Verenigde Staten zetten voorlopig de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop vanwege de manier waarop die organisatie de coronapandemie aanpakt. Dat kondigde president Donald Trump gisteren (lokale tijd) aan tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Volgens Trump heeft de WHO de ernst van de uitbraak van het virus in China verdoezeld. ,,De uitbraak had ingeperkt kunnen worden bij de bron met zeer weinig doden”, zei de president. ,,Zoveel doden zijn veroorzaakt door hun fouten.”

Blijf thuis

Het devies is nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als thuiswerken niet kan, voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter). Bij gezinnen waarvan één lid koorts heeft, geldt: iedereen blijft thuis. Afleiding nodig? Met deze verhalen kom je deze periode door.