Het coronanieuws van zaterdag 2 mei: bijlezen in één minuut

VIDEODe stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het RIVM meldde van daag 94 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Een lichte daling ten opzichte van gisteren, toen er 98 meldingen van overlijdens werden gedaan. Het aantal ziekenhuisopnames steeg juist iets, van 84 nieuwe opnames gisteren tot 97 vandaag. Het coronavirus heeft in totaal in Nederland 4893 dodelijke slachtoffers geëist.

Het aantal meldingen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of zijn geweest, is toegenomen met 85 tot een totaal van 10.854. Het totaal aantal positief geteste personen staat nu op 39.791, een stijging van 475 vergeleken met gisteren.

Volledig scherm Cor en Leni verhoeven uit Ridderkerk zitten samen op een kamer in het Aafje Zorghotel. Ze hebben beiden wekenlang in het ziekenhuis gelegen door corona, maar herstelden allebei. © Frank de Roo

Intensive care

Opnieuw is het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt gedaald. Sinds gisteren zijn er 27 ic-bedden vrijgekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nog 708 Nederlandse coronapatiënten op de ic’s in Nederland en Duitsland. Het totaal aantal bezette ic-bedden in Nederland staat na deze daling weer op het gebruikelijk niveau.

Naast coronapatiënten liggen er nog 418 mensen met een andere oorzaak dan het coronavirus op de Nederlandse ic’s. Het totaal aantal bezette ic-bedden komt hiermee op 1098. Normaliter telt ons land ongeveer 1150 ic-bedden, waarvan 70 tot 75 procent bezet is. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,De overall IC-bezetting is met 1098 patiënten in Nederland weer binnen de normale IC-capaciteit. Dat geeft ruimte aan de IC-medewerkers om enigszins op adem te komen.”

Voedingssupplement als middel tegen corona?

Peter van der Voort, hoofd ic van het UMCG, zegt dat het voedingssupplement resveratrol - dat verkrijgbaar is bij de drogisterij - coronapatiënten mogelijk kan behoeden voor een gang naar de ic. Dat zei hij gisteravond tijdens de uitzending van Jinek, waar de hij de nieuwste bevindingen van zijn onderzoek deelde.

De Groningse intensivist ontdekte eerder al dat bijna alle coronapatiënten op de ic overgewicht hebben. Overgewicht veroorzaakt een verhoogde hoeveelheid van het hormoon leptine (dat aangemaakt wordt door buikvet) in het bloed. Resveratrol lijkt volgens Van der Voort het meest veelbelovende middel om de verhoogde hoeveelheid leptine tegen te gaan. ,,Het is denk ik een veelbelovend middel’’, zegt Van der Voort. ,,Ik heb goede hoop dat als je vanaf het begin dat je ziek wordt dit spul neemt, je het ziektebeeld wat kunt dempen, waardoor het niet zo ernstig verloopt dat je naar de ic moet.’’

Bejaard echtpaar geneest

Ze hadden al afscheid genomen. Van elkaar én van hun zes kinderen. Maar het Ridderkerkse echtpaar Cor (73) en Leni Verhoeven (71) genas van corona. En dat mag gerust een wonder heten.

Half maart wordt Cor Verhoeven opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis. Zoals hij al vermoedde was hij besmet het het coronavirus. Vier dagen wordt ook zijn vrouw in hetzelfde ziekenhuis opgenomen met het coronavirus. Ze liggen samen op een kamer. Met beiden gaat het heel slecht. ,,De doktoren zeiden dat ik het niet zou redden”, vertelt Cor. ,,Mijn vrouw was min of meer opgegeven. Een heftige boodschap.’’ De kinderen mochten in shifts op bezoek komen. ,,Afschuwelijk, ze dachten allebei hun ouders te gaan verliezen.’’

Wonderen bestaan, zo blijkt als de longarts langskomt op het moment dat mevrouw Verhoeven al vijf dagen in coma ligt. ,,Ze lag op haar uiterste, maar het leek toch goed te komen, zei de arts.” Ook Cor knapt langzaam op. Inmiddels is het echtpaar in het Aafje Zorghotel opgevangen om aan te sterken.

Dat ze allebei zouden genezen, had niemand een paar weken terug gedacht. ,,We zijn heel dankbaar. Het is een godswonder.’’

Volledig scherm . © Videostill / Maasstad Ziekenhuis

Premier Johnson vernoemt zoon naar artsen

De Britse premier Boris Johnson en zijn verloofde Carrie Symonds hebben hun woensdag geboren zoon Wilfred genoemd. Symonds onthulde de naam vandaag op Instagram.

De baby van Johnson (55) en zijn 24 jaar jongere vriendin Symonds heet voluit Wilfred Lawrie Nicholas. Die laatste naam is een eerbetoon aan Johnsons artsen Nick Price en Nick Hart van het University College Hospital London. Het had namelijk weinig gescheeld of de premier had zijn zoon nooit gezien. Vanaf 6 april lag hij dagenlang op de intensive care nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld en Johnson steeds zieker werd.