Het coronanieuws van zaterdag 9 mei: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

Cijfers

In de afgelopen 24 uur zijn er 63 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld bij het RIVM. 58 nieuwe patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis, een lichte stijging ten opzichte van gisteren. Het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan het coronavirus komt hiermee op 5.422. Sinds het begin van de coronacrisis in Nederland zijn nu 11.285 patiënten opgenomen (geweest) met het virus.



Verder zijn er in het afgelopen etmaal 289 nieuwe besmettingen bij gekomen. Hiermee komt het totaal aantal bekende besmettingen in Nederland op 42.382. Gisteren werden er 71 sterfgevallen en 35 ziekenhuisopnames gemeld.

Intensive cares

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is gedaald met 23 in de afgelopen 24 uur. Er liggen op dit moment nog 541 patiënten met het coronavirus op de ic, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



526 van de patiënten liggen op de Nederlandse ic’s. Op de Duitse ic’s liggen nu nog 15 Nederlandse coronapatiënten, hetzelfde aantal als gisteren. Verder liggen er 450 mensen op de intensive care met een andere aandoening dan het coronavirus. Dat zijn er 36 meer dan gisteren. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ,,We moeten de non-Covid-zorg nu weer met urgentie oppakken.”

Drukte in binnensteden

Op deze zonnige zaterdag werd op veel plekken drukte verwacht. Waar het op sommige locaties, vooral in de natuur, tegen de verwachting in rustig bleef, werd het in veel binnensteden te druk. Lang niet iedereen hield voldoende afstand. De gemeente Leiden besloot de Haarlemmerstraat in het centrum van de stad in de middag zelfs even af te sluiten vanwege de drukte. De gemeentes Utrecht en Leeuwarden riepen mensen op om weg te blijven uit de binnenstad vanwege de drukte.



Op het perron van Amsterdam Centraal moest de politie ingrijpen omdat het te druk was in de trein naar Zandvoort. Elke reiziger werd voor het instappen gevraagd of de reis wel echt noodzakelijk was.

Volledig scherm In de Eindhovense binnenstad worden de nodige maatregelen getroffen om de bezoekersstroom te reguleren. Aan de randen van de binnenstad worden city hosts ingezet, die bezoekers welkom heten en hen wijzen op de looproutes. © ANP

Tweede golf

‘Opperviroloog' Marion Koopmans kijkt terug op ‘crazy’ en ‘bizarre’ maanden. Ze waarschuwt dat de crisis nog lang niet achter de rug is. ,,We moeten écht goed de vinger aan de pols houden. De voorwaarde dat versoepeling niet doorgaat als mensen zich niet aan de gedragsadviezen houden, is ontzettend belangrijk. Dingen als afstand houden, niet met te veel mensen bij elkaar; je hoort er nu al de eerste klachten over. Als dat misgaat, hebben we echt een megaprobleem.”



Ook houdt de viroloog ernstig rekening met een nieuwe piek. ,,Ik verwacht dat we in elk geval een nieuwe golf gaan krijgen. Hoe groot die is, dat hebben we voor een gedeelte met ons eigen gedrag in de hand.”