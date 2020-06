Het coronanieuws van zondag 14 juni: bijlezen in één minuut

De stroom aan nieuwsberichten over het coronavirus is amper bij te benen. In dit artikel brengen we het belangrijkste nieuws van vandaag in een kort overzicht.

De cijfers

Het aantal mensen van wie de afgelopen 24 uur is gemeld dat ze aan corona zijn overleden, is uitgekomen op twee. Ziekenhuizen melden dat er zes patiënten zijn opgenomen. Het aantal nieuw gemelde besmettingen lag het afgelopen etmaal op 143. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee uit op 48.783.



Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met twee toegenomen tot 79. Intensivisten behandelen daarnaast 553 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 632 mensen op een ic liggen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verpleeghuizen

De versoepeling van de bezoekregeling heeft in de eerste verpleeghuizen die onder strenge voorwaarden open mochten vooralsnog niet geleid tot nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat meldt de NOS vandaag. Wel blijkt dat uitvoering van de regeling moeilijk is en bovendien veel tijd kost. Ook is het personeel bang voor nieuwe infecties.

Dat blijkt uit een evaluatie van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg, een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen en de Universiteit Maastricht. Zij keken de afgelopen weken mee bij de 26 pilot-verpleeghuizen die op 11 mei opengingen en 50 andere locaties die vanaf 25 mei weer bezoek mochten ontvangen. De evaluatie is inmiddels aangeboden aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Open grenzen Spanje

Spanje vervroegt volgens Spaanse media de datum waarop de grenzen weer opengaan voor het normale verkeer uit Schengenlanden naar 21 juni. Eerder had de regering bepaald dat de reisbeperkingen die wegens het coronavirus zijn afgekondigd op 1 juli zouden vervallen. De grens gaat nu 21 juni open voor reizigers uit de Schengenlanden, met uitzondering van Portugal. Het is niet duidelijk waarom Portugal tot 1 juli moet wachten.

Gaan we straks nog reizen?

Terwijl Europa langzaam opengaat voor vakantie en ook Aziatische landen weer meer toeristen willen ontvangen, wordt dit toch een ongekend stille zomer. De vraag blijft hoe het verder zal gaan met het zwaar getroffen toerisme. Volgens het Duitse online databureau Statista gaan in 2020 wereldwijd ruim 100 miljoen banen in de toerismesector verloren. Hoe en met hoeveel gaan we straks nog reizen? Een aantal buitenlandse experts kijkt in de glazen bol.