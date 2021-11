‘Het draait om het leven’

Hospice De Vier Vogels in Rotterdam is een plek waar mensen naartoe gaan om te sterven. Bewoonster Mien Bleuanus (80): ‘Hospice vind ik een nare naam. Ik noem dit liever het verwenhuis.’

De kamer van Mien Bleuanus-Merceij kijkt uit op straat en staat vol foto’s, kaarten en bloemen. Én een blauwe wc-rol. Ze schiet in de lach als ze erover begint. ,,Weet je hoe ik daaraan kom? Een van de verpleegkundigen zei steeds: ‘Ik vind jouw achternaam toch zo bijzonder.’ Toen heeft ze die voor me meegenomen.’’ Dochter Mary Ponstein-Bleuanus (62), die zoals iedere dinsdag op bezoek is, kan er ook om lachen: ,,We gaan de situatie met humor te lijf. We hebben nog even geen zin in verdriet.’’

Quote Wij zijn te gast bij de bewoners Denise van der Pijl, coördinator

Volledig scherm © Maarten Noordijk Het is tekenend voor de sfeer in het oudste hospice van Rotterdam, waar de medewerkers en vrijwilligers alle aandacht hebben voor mensen die aan het einde van hun leven niet thuis kunnen of willen blijven wonen. Ze doen alles om het hun naar de zin te maken. Of dat nu met een goed gesprek, medicijnen, iets lekkers of een grapje is. ,,Dit een bijna-thuishuis’’, zegt coördinator Denise van der Pijl. ,,Wij zijn te gast bij de bewoners.’’

Taboe

De Vier Vogels – er zijn vier kamers, die allemaal een vogelnaam hebben – ging in 1999 open aan de drukke Mathenesserlaan, maar toch is het er een oase van rust. Veel buurtbewoners weten niet eens dat er een hospice in de straat zit. ,,Jammer dat we niet zoveel naamsbekendheid hebben, maar aan de andere kant geeft het aan dat we opgaan in de wijk’’, zegt Denise. ,,Dat is heel fijn, want ook dit hoort bij het leven.’’

Denise begon er in 2011 als vrijwilliger, sinds 2017 werkt ze er als coördinator. Als ze aan mensen vertelt wat voor werk ze doet, is hun reactie vaak: ‘Is dat niet heel zwaar?’ Die denken dan dat ze in een doodshuis werkt, maar zo ervaart Denise het helemaal niet. ,,Er heerst nog een taboe, veel mensen willen gewoon niet over de dood praten. Het hospice is dan een plek waar ze niet graag willen zijn. Maar voor mij persoonlijk draait het hier om het leven en de dood hoort daarbij. Het is heel gaaf werk, waar ik energie van krijg. De maskers van mensen gaan af, je hoort zoveel verhalen. Je leert van bewoners hoe je kunt leven en op welke manier je kunt doodgaan. Dat is zó leerzaam.’’

De Rotterdamse Mien nam in juli haar intrek in De Vier Vogels, nadat de longarts haar had verteld dat de doelgerichte therapie die ze kreeg tegen uitgezaaide longkanker, niets meer deed. Naar huis wilde ze niet. Ook haar kinderen Mary en Albert vonden dat geen fijn idee. ,,Zorgen voor onze moeder vonden we niet zwaar, ons zorgen maken over haar wel’’, zegt Mary. Zo viel ze weleens als ze alleen in huis was. En dus kwam De Vier Vogels in beeld.

Hoe is het geregeld in een hospice? Mensen komen in aanmerking voor een verblijf in een hospice als ze naar verwachting nog maximaal drie maanden te leven hebben. Deze levensverwachting moet vastgesteld worden door een arts, bijvoorbeeld een specialist of huisarts. Bij bewoner Mien Bleuanus zorgde de transferverpleegkundige in het ziekenhuis, die regelt waar een patiënt na ontslag uit het ziekenhuis naartoe kan, dat ze in De Vier Vogels terecht kon. De meeste bewoners verblijven daar tussen de een en drie maanden. De kosten voor de verpleegkundige zorg worden vergoed door de basisverzekering. De andere zorg, zoals het regelen van de maaltijden, komt neer op vrijwilligers. ,,Zij zijn onze belangrijkste mensen’’, zegt coördinator Denise van der Pijl. Verder ontvangt het hospice veel subsidies, donaties en legaten en betaalt een bewoner een eigen bijdrage van 35 euro per dag. Die vergoedt de verzekering vaak ook.

Gezellig

Over haar ziekte wil Mien het verder niet hebben, wel wil ze graag vertellen hoe ze haar verblijf op deze plek ervaart. ,,Ik vind het hier heel fijn. Vooral de persoonlijke verzorging. Ik hoef maar te bellen en er komt iemand. Het is echt een verwenhuis.’’ Ze vertelt het vlak nadat ze zelf, achter haar rolstoel, naar de serre van het hospice is gewandeld, waar ze uitzicht heeft op de tuin. Daar zit ze graag, liever dan op haar kamer. ,,Hier is het gezellig.’’ Ze legt uit dat ze hier iedere avond eet en dat er dan altijd een paar vrijwilligers bij haar komen zitten.

Volledig scherm © Maarten Noordijk

Die maken voor haar klaar waar ze trek in heeft. Dat is sinds kort iedere avond hetzelfde: opgebakken aardappels met tomatensalade. ,,Ik hoef niet meer gezond te eten, ik eet wat ik lekker vind’’, zegt Mien. Ook de rest van de dag kan ze al haar wensen kenbaar maken. Als ze zin heeft in een voetmassage, krijgt ze die. Als ze een portie kibbeling wil, gaat een vrijwilliger die direct voor haar halen. En als ze ook maar ergens pijn heeft, wordt er onmiddellijk gehandeld. Haar kinderen geeft dat een goed gevoel. Mary: ,,Het is fijn om te weten dat ze goed verzorgd wordt in het laatste stukje van haar leven.’’

In het bijzonder met verpleegkundige Rob heeft Mien een bijzondere band. Ze heeft als geintje weleens haar pantoffel naar zijn hoofd gegooid, maar bij hem kan ze ook terecht als ze verdrietig is. Want hoe fijn het in het hospice ook is, ze beseft dat ze er niet voor niets woont. En soms vindt ze het dan lastig om met haar kinderen over haar verdriet te praten. ,,Omdat ik ze daarmee niet wil belasten.’’ Op die momenten is Rob er voor haar.

Quote Het is heel fijn om je ei kwijt te kunnen bij iemand die niet emotioneel is betrokken dochter Mary prijst de vrijwilligers in De Vier Vogels

Hij was er ook toen zij en Mary het oneens waren over het verdelen van haar spullen. Mien wilde graag dat haar kinderen de spullen uit haar huis die ze aan hen wilde geven, alvast mee zouden nemen. Mary wilde dat niet. ,,Daar waren wij nog niet aan toe’’, zegt de dochter. ,,Op het moment dat ik haar huis zou leeghalen, zou mijn moeder voor mijn gevoel dood zijn.’’ Rob legde toen aan Mien uit dat haar kinderen ook door een rouwproces gaan. Mary: ,,Het is heel fijn om in zo’n situatie je ei kwijt te kunnen bij iemand die niet emotioneel betrokken is.’’

In het hospice is iedere bezoeker altijd welkom. Mary is elke dinsdag en in het weekend bij haar moeder, haar broer Albert komt iedere avond even langs met zijn zoon. Ook andere familie komt vaak op bezoek. Coördinator Denise is blij dat dit weer kan. In de coronaperiode bleef De Vier Vogels weliswaar open, maar golden er strenge regels om te voorkomen dat het virus het hospice met zijn kwetsbare bewoners zou binnendringen. Dat leidde soms tot schrijnende situaties.

,,Iedere bewoner kon acht mensen kiezen die mochten langskomen. Twee aan twee, op drie momenten per dag. Ga dat maar eens uitleggen.’’ Ook moesten bewoners op hun kamer blijven, was het voor bezoek verplicht een mondkapje te dragen en draaiden vrijwilligers hun diensten alleen, zonder maatje. ,,Ja, corona had flink wat impact op het reilen en zeilen hier’’, zegt Denise. Inmiddels is het meeste weer mogelijk, alleen in de centrale woonkamer komen de bewoners nog niet.

Volledig scherm © Maarten Noordijk

Verjaardag

Met Mien ging het een paar weken geleden slecht. Ze had uitval aan de linkerkant van haar lichaam en haar kinderen waren al bezig haar uitvaart te regelen. Dankzij een medicijn, Dexamethason, voelt ze zich nu weer wat beter. Ze kan haar linkerarm en -hand weer gebruiken. Op het moment van het gesprek kijkt ze erg uit naar de week erna, wanneer ze dankzij de Stichting Ambulance Wens voor haar verjaardag nog één keer naar Diergaarde Blijdorp kan met alle mensen die haar lief zijn, onder wie haar drie kleinzoons en zes achterkleindochters. ,,Je wordt heen en weer geslingerd’’, zegt dochter Mary daarover. ,,De ene keer ben je haar uitvaart aan het regelen, dan weer haar verjaardag.’’

Het geeft rust dat alles geregeld is voor als het moment van sterven is aangebroken. De medewerkers van het hospice weten dan precies wat Miens wensen zijn. Coördinator Denise: ,,Wij zorgen ervoor dat ze zo comfortabel mogelijk en op haar eigen manier kan sterven.’’

