Tot de mooiste momenten van een dag hoort als ik, naar beneden lopend van de trap, m’n 6-jarige dochter aan de eettafel de Donald Duck hoor lezen. Want dat gaat hardop. Soms blijf ik even stilstaan, om goed te luisteren. Maar eigenlijk wil ik haar vooral niet storen. Het mag eeuwig doorgaan voor mij, dat hardop lezen. Zo’n hoog meisjesstemmetje, maar met een tikkie vastberadenheid erin. Ze leest de Do-nald!

De toewijding is maximaal. Duckie opengeklapt op tafel, stoel goed aangeschoven, hoofd er kort boven hangend. Het tempo is nog niet helemaal zoals je ’t zelf zou doen of zoals haar oudere zus al leest. Maar trots is vooral wat naar boven komt. Het gaat zo snel, de ontwikkeling van die kleintjes. Soms te snel. Je zou elk stadium willen vastleggen. Stoppen zelfs. Niet verder dan zó, zo is ze op haar schattigst. Maar ja, dat gaat niet en bovendien blijkt na elke schattige periode waarvan je denkt dat het echt niet beter wordt, toch weer een nieuwe roerende ontwikkelingsfase te bestaan.