Het harde leven van Oost-Europeanen: ‘We worden minderwaardig behandeld, dat pikken we niet meer’

Tien Poolse vrouwen zitten rond een tafel. Ze luisteren naar een man die hen in het Engels vertelt waarom hij hier is, en waarom zij hier zitten. ,,We willen jullie helpen”, zegt de man. Het is Richard Moti, wethouder in Rotterdam. ,,We willen dat jullie hier ook een goed leven krijgen. Daarom zijn we hier.”

Hij wil hun verhalen horen. Die vertellen ze, in het Pools (via een tolk), of in gebroken Engels. De meesten zijn boven de veertig, hebben kinderen, en wonen hier al jaren. Ze woonden in dorpjes of provinciesteden voor ze hier naartoe kwamen, op zoek naar werk en een beter leven. Of dat gelukt is? Ze halen één voor één hun schouders op.