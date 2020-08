Het imagoprobleem van de zorgmanager is hardnekkig

Justitiedo­cu­ment noemt Kasem als advocaat die aan Taghi heeft gelekt

18:49 Het OM is van mening dat uit een versleuteld chatbericht kan worden opgemaakt dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat deze week aan het dossier van het liquidatieproces Marengo is toegevoegd en in bezit is van deze nieuwssite.