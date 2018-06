Aangehouden verdachte beschieting Panorama is lid van motorbende

De 41-jarige man is de president van de Chapter Silencio, afdeling Woerden, van de Caloh Wagoh MC Main Triad. De verdachte zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.



Volgens hoofdredacteur van Panorama Peter van de Kraats is het aannemelijk dat de beschieting tegen zijn tijdschrift gericht was. Hij zegt tegen de Amsterdamse zender AT5: ,,Het is even schrikken dit. Het is wel een serieus iets. Ze hebben niet met een vuurpijl geschoten, het is een serieuze aanslag.'' Hij noemt de kans dat ze ,,ons moeten hebben wel aannemelijk''. De politie heeft formeel nog niets gezegd over doelwit of motief.



Rond 23.00 uur sneuvelden gisteravond ramen en een glazen deur van het kantoorpand van Pijper Media (uitgever van onder meer Panorama, Playboy en Nieuwe Revu) aan de Teleportboulevard in de buurt van station Sloterdijk. Niemand raakte gewond, meldt de politie. De lanceerbuis van de raketwerper werd ter plaatse aangetroffen en in beslag genomen.