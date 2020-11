Het is bijna zover: ook coronatest voor mensen zonder symptomen

Ook mensen zonder coronasymptomen kunnen binnenkort worden getest. Het gaat om drie doelgroepen: nauwe contacten van besmette mensen, inkomende reizigers uit oranje gebieden en mensen die in beeld komen via de corona-app. In het voorjaar zijn 200.000 tests per dag beschikbaar, drie keer zoveel als nu.

Dat stelt GGD-directeur Sjaak de Gouw, verantwoordelijk voor infectieziektebestrijding. Hij verwijst naar een recent OMT-advies. Daarin staat dat er inmiddels voldoende testcapaciteit is om mensen zonder klachten te testen, en te onderzoeken in welke gevallen dat zinvol is.

De testcapaciteit komt vrij, doordat het virus minder rondwaart en mensen steeds vaker gebruikmaken van een sneltest. In twee weken tijd daalde het aantal afgenomen pcr-tests bij de GGD-teststraten fors: van 321.000 naar 241.000. Door mensen zonder symptomen te testen, hopen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en het Outbreak Management Team (OMT) uitbraken eerder in te dammen.

Ook als er lokaal een grote uitbraak is, gaan GGD’s mensen zonder symptomen testen, verklaart De Gouw. ,,Bij een lokale uitbraak bij een asielzoekerscentrum, verzorgingshuis of slachterij sturen we een mobiele testbus. Daar kunnen we mensen met en zonder klachten testen. De bus maakt gebruik van de klassieke pcr-test’’, licht de GGD-directeur toe. ,,Zo voorkomen we dat mensen die later alsnog symptomen krijgen, het virus verspreiden zonder dat ze daar zelf erg in hebben.’’

65.000 tests per dag

Een groot deel van de pcr-tests wordt binnenkort geanalyseerd in het voormalig Shell-laboratorium in Rijswijk. Multinational Eurofins opent daar later deze maand een coronatestlab. Ongeveer 120 medewerkers zullen dagelijks 35.000 pcr-tests analyseren. Nu gebeurt dat nog in de Duitse stad München. Eurofins heeft de ruimte om in het nieuwe lab op bedrijventerrein Plaspoelpolder te groeien naar 65.000 tests per dag.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel mensen een paar dagen vóórdat ze klachten krijgen al besmettelijk zijn. Ook het RIVM waarschuwt daarvoor. Volgens De Gouw hadden de GGD's eigenlijk al in de zomer willen beginnen met asymptomatisch testen, maar was er toen onvoldoende capaciteit. Komend voorjaar verwachten GGD’s, ziekenhuizen, werkgevers en commerciële teststraten 200.000 tests per dag nodig te hebben, zegt de GGD-directeur. Volgens een andere bron zou dat aantal zelfs fors hoger uit kunnen vallen.

Mensen die géén symptomen hebben, kunnen volgens De Gouw de sneltests beter links laten liggen. ,,Voor hen zijn ze nog te onbetrouwbaar.’’ Hij haalt daarvoor Amerikaans onderzoek aan van de Universiteit van Arizona, waaruit blijkt dat sneltests bij mensen zonder symptomen een betrouwbaarheid hebben van slechts 35 procent.

Minister de Jonge gaf eerder aan per 1 december te willen starten met het testen van mensen zonder klachten. Voorwaarde is dat er dan voldoende testcapaciteit is, stelt hij. Ook vergt het nog een aanpassing in de systemen van de GGD. Volgende week maakt De Jonge bekend op welke datum het testen van mensen zonder klachten definitief van start kan gaan.

