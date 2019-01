Het is Blue Monday: met deze vijf tips blijf je gelukkig

Tip 1: Besteed je geld goed

Tsja, wat is goed? Volgens Dijksterhuis is dat het beste onder te verdelen in drie sub-tips. De belangrijkste is volgens hem dat je tijd kunt kopen. Tijd kopen? ,,Door bijvoorbeeld, als je je dat kunt permitteren, een schoonmaakhulp in te huren. Niemand die daar achteraf spijt van heeft en dat scheelt toch al gauw een paar uur per week.’’



,,Ten tweede zijn ervaringen belangrijker dan spullen. Als laatste kun je geld inzetten om anderen gelukkig te maken, daar word je zelf ook gelukkiger van.’’



Tip 2: Goed omgaan met e-mail en sociale media

,,Kijk maximaal drie keer per dag op sociale media. En e-mails: of je beantwoordt ze gelijk, of je gooit ze gelijk weg, of je zet ze op een to-do-list. Zo blijft een binnengekomen mail niet nasudderen in je achterhoofd.’’



,,Je creëert er rust mee. Multitasken leidt namelijk tot stress met eventueel een burn-out tot gevolg.’’