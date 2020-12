Het is doodeenvoudig om je wereldbeeld te laten vormen door cynisme

Nu zou ik kunnen schrijven over een opmerkelijk bericht van het RIVM, dat wist te melden dat negen van de tien coronabrandhaarden in Nederland een christelijke gemeente is. Oftewel; kerkbezoeken en tradities wegen voor deze mensen zwaarder dan solidariteit met anderen. Het zou té simpel zijn.



Ook zag ik weer drommen mensen in het journaal op Schiphol naar het buitenland vertrekken, ondanks een negatief reisadvies. Een enkeling had een plausibel verhaal, iets treurigs met de familie, maar het merendeel genoot zichtbaar van de smoes die van tevoren was bedacht. Terecht om op af te geven. Maar ook makkelijk.



En dan was er nog staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) die na een crisisberaad in het Catshuis plotseling 30.000 euro voor alle gedupeerden van de toeslagenaffaire tevoorschijn wist te toveren, een middel om het eigen geweten mee wit te wassen, en vooral een laatste poging van het kabinet om heelhuids het einde van de regeerperiode te halen. Lachwekkend en vooral onbeschoft.



Het zijn maar een paar voorbeelden van de afgelopen week die ons cynisch en bijna onverschillig zouden maken voor alles wat er in ons land gebeurt.