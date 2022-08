Het is een tropische dag: tot 33 graden in midden en zuiden van het land

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Van een officiële tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt ook 30 graden of meer wordt.

Dunne wolkenslierten

De dag begon fris, maar de temperatuur liep in de ochtend snel op en bereikt tegen het einde van de middag de hoogste temperatuur. In het noorden van het land wordt het 25 tot 29 graden, in het midden en zuiden stijgt het kwik naar tropische waarden van 30 tot 33 graden.



Vanavond valt de wind weg en blijft het nog lang warm, volgens de weerkundigen. Pas in de nacht koelt het af naar zo’n 18 graden. Door een naar noordwest draaiende wind is het minder warm. Alleen in het zuidoosten wordt het nog tropisch met 30 tot 32 graden. ‘s Avonds heeft het zuidoosten kans op een onweersbui.



,,Het is de gehele dag zonnig met slechts af en toe wat dunne wolkenslierten”, zegt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Ook morgen is het vrij zonnig en warm, al koelt het in de avond wel wat sneller af en in het zuidoosten kan dan een onweersbui vallen.’’