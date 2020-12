Het is gênant hoe vaak we de aandacht op Moria moeten vestigen

We moeten praten over Moria. Dat moeten we al langer, sterker nog: dat zouden we elke dag moeten doen, net zo lang tot er eindelijk iets wordt gedaan aan de erbarmelijke omstandigheden op Lesbos, het Griekse eiland vol vluchtelingen. Stichting Because We Carry, die daar al jaren de ontheemden helpt met de eerste levensbehoeftes, luidde afgelopen week de noodklok, met een grote roze advertentie in drie grote kranten. ‘Er worden mensenrechten in duisternis geschonden’, schreven ze.



De afgelopen weken hielpen zij met hozen, omdat de 900 tenten van kamp Moria niet bestand zijn tegen de hevige regenbuien die het eiland teisteren. Het is te koud, te nat, te onbeschut, te vol. De baby’s van Moria worden preventief ingeënt tegen tetanus, omdat ze in hun slaap gebeten worden door de ratten.