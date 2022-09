Het is hoog tijd om veel minder kleding te kopen

Wat de catwalks, winkels en kledingsites niet laten zien is de enorm vervuilende en verspillende industrie die achter hun mooie pronkstukken schuilgaat. De brand tien jaar geleden in de fabriek van Tazreen Fashion in Bangladesh waarbij meer dan honderd doden vielen, wakkerde het bewustzijn over onze kledingconsumptie even aan. De prijs voor dat goedkope truitje wordt elders betaald met slechte werkomstandigheden en kinderarbeid. Winkelketens maakten erna eindelijk wat werk van voorwaarden over de werkomstandigheden voor ze de kleding inkopen.



Neemt niet weg dat ze nog altijd veel meer kleding inkopen dan wij ooit kunnen dragen. Ieder seizoen wordt een groot deel van de collectie afgevoerd of meteen vernietigd. En dan te bedenken dat het maken van die kleding het milieu al enorm heeft belast met chemische stoffen: voor een stonewashed jeans wordt de stof eerst donker geverfd om daarna de genaaide spijkerbroek met stenen te wassen voor een versleten en lichte look. Daar is niks logisch aan. Het is mode. Het is omdat wij zijn gaan geloven dat we zo’n broek moeten hebben.