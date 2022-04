Het is Koningsdag! Dit wordt het weer en dit zijn de grootste activiteiten

De nationale viering staat dit jaar in het teken van vrijheid en verbondenheid en vindt plaats in Maastricht, waar koning Willem-Alexander en zijn familie in 2020 al heen zouden gaan. Het bezoek duurt naar verwachting twee uur en wordt afgesloten met een speciaal gecomponeerd lied van Rowwen Hèze op het Vrijthof. Ook André Rieu treedt op.

Het grootste muziekfestival is Kingsland, dat plaatsvindt in drie steden: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. In de RAI zijn vijf stages met artiesten als Martin Garrix, Frenna en Sunnery James & Ryan Marciano op het podium. Prins Floris is ook een van de dj’s die in de hoofdstad achter de draaitafel plaatsnemen.

Het is de eerste keer dat de jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven live voor zo’n groot publiek achter de draaitafels plaatsneemt.

Radio 538

Groningen viert zijn vijfjarig jubileum dit jaar in het Stadspark met onder anderen Maan, Snelle en Rolf Sanchez. In Rotterdam is het Zuiderpark omgetoverd tot festivalterrein. In zijn thuisstad treedt Ronnie Flex op en wordt hij vergezeld door mede-Rotterdammer Afrojack.

Op het Chasséveld in Breda worden 40.000 bezoekers verwacht voor het Koningsdagfeest van Radio 538. Bekende artiesten als Davina Michelle, Emma Heesters, Maan, Kris Kross Amsterdam, Rolf Sanchez en Snollebollekes zijn uitgenodigd voor het uitverkochte festival.

Kingsworld

De afgelopen twee jaar werd het evenement vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Vorig jaar zou het Koningsdagfeest wel worden georganiseerd als proefevenement van Fieldlab. Maar nadat medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis een petitie waren gestart tegen het evenement met 10.000 bezoekers, werd het toch op het laatste moment afgeblazen.

Feestgangers kunnen woensdag verder naar het Zuiderpark in Den Haag om op Kingsworld te genieten van optredens van onder meer Bizzey, Dave Roelvink en The Darkraver. In Best zijn acht podia opgetuigd waar dj’s uit binnen- en buitenland draaien op het dancefeest Supersized Kingsday. Ook elders in het land worden feesten gevierd ter ere van de verjaardag van de koning, waaronder in Zwolle, Eindhoven en Den Bosch.

Extra treinen

De NS rijdt op Koningsdag op sommige trajecten met langere en extra treinen vanwege de verwachte drukte, zoals bijvoorbeeld van en naar Amsterdam. Maar ook in andere steden met Koningsdagfeesten worden extra of langere treinen ingezet.

Het weer

Overdag worden er redelijk aangename temperaturen verwacht, van zo’n 13 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Ook gaat de zon flink schijnen en blijft het droog. In het westen en noorden begint de dag nog bewolkt, maar later op de dag komt de zon erdoor. In het oosten en zuiden schijnt de zon al.

Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordenwind. De zonkracht is redelijk, ongeveer 5. De onbeschermde huid kan dan gemakkelijk verbranden, na ongeveer 15 tot 25 minuten.

In Maastricht, waar Koning Willem-Alexander en zijn familie Koningsdag vieren, wordt de meeste zon verwacht. Met zo’n 17 graden wordt het er, net als elders in Limburg en Brabant, het warmst.