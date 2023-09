Het leek perfecte overval, maar de jongens hadden beveiligingscamera’s over het hoofd gezien

In de rechtbank is de ijzingwekkende gil van Lisa duidelijk te horen, ook voor verslaggever Michiel van Gruijthuijsen, die de zaak volgt voor AD Haagsche Courant. Hij is aanwezig in de rechtbank. ,,De slachtoffers hebben iets traumatisch meegemaakt. Aan het einde van de zitting wilde een van de verdachten zijn excuses aanbieden, maar daar hadden ze geen behoefte aan.‘’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de nieuwste aflevering van de podcastserie De Zaak X. De complete serie beluister je via deze site, of abonneer je via Spotify of Apple Podcast, of klik hieronder om de podcast te luisteren op jouw favoriete platform!