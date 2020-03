Het leger staat paraat voor een corona-epidemie

Hijink zegt over het advies: ,,Dat faciliteiten van Defensie in noodsituaties beschikbaar worden gesteld, geeft meer rust dan de opmerking over verpleeghuizen. Met de brief van maandag lijkt het er trouwens op dat ziekenhuizen nu pas worden aangespoord om extra opvang te zoeken. We willen van de minister weten hoe dit nu precies zit.”



Premier Rutte en minister Bruins zeiden dinsdagmiddag na een crisisbijeenkomst van het kabinet alleen dat ze de komende tijd noodscenario’s zullen uitwerken voor een epidemie. Het zal steeds gaan om ‘passende maatregelen’ bij de stand van zaken op dat moment.



De Tweede Kamer houdt donderdag een groot debat over de aanpak van het coronavirus.