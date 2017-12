Het leven van Suzanne de V. uit Helmond was een regelrechte hel

De hele ochtend komen er al schokkende details op tafel in de rechtbank van Den Bosch over de mishandelingen die de Helmondse Suzanne de V. de afgelopen jaren van haar partner te verwerken kreeg. Net voor het sluiten van de zitting ontploft ze.

,,Wat jullie hoorden is nog maar het puntje van wat er gebeurde. Michael was een viezerik die me helemaal kapot maakte. Er is niks meer van me over. Als er geen hamer lag, had ik iets anders gepakt."

Met die hamer sloeg ze in een meinacht vorig jaar haar partner dood. Zelfverdediging, volgens haar want hij probeerde haar te wurgen. Het OM ziet dat anders en klaagt haar aan wegens moord, ze heeft hem met opzet om het leven gebracht, aldus officier van justitie Jorick Schreurs. Zijn visie komt pas morgen naar voren, vandaag werden alleen de feiten behandeld.

Veel meer over de fatale nacht kwam nog niet naar boven. Wel werd duidelijk in wat voor relatie de 28-jarige moeder van drie kinderen (1, 2 en 3) jarenlang leefde. Niemand uit haar omgeving keek er van op dat het die nacht fataal afliep. De grote verrassing was dat niet zij, maar hij hevig bloedend dood op bed achterbleef.

Dat bleek alleen al uit de telefoons van hem en haar. Politie noemde de app-berichtjes totaal respectloos, vernederend, hoogst bedreigend. Het merendeel waren scheldwoorden. Zij sliep beneden op de bank maar kon dag en nacht bevelen krijgen als 'drinken', of 'honger' en dan moest er meteen actie komen. Ook op seksueel gebied waren er verregaande opdrachten.

Messteken

Daar bleef het niet bij. Al jaren geleden kreeg ze klappen. In het begin waren de wonden onzichtbaar, op haar hoofd, achter haar oren en onder haar kleren. Maar intimi zagen haar mank lopen en wisten dat blauwe plekken niet van vallen kwamen. Het laatste anderhalf jaar zaten de wonden overal en zag iedereen de bloeduitstortingen. Er waren zelfs messteken.

Iedereen wist het. De buren, die elke dag ruzie hoorden. Haar familie, bij wie ze uithuilde. Maar ook zijn familie. Moeder, broer en zus gaven toe dat de man bijzonder gewelddadig was. Zijn zus voelde zich hartsvriendin van haar maar: 'het blijft toch mijn broer'. Tijdens Kerst 2014 greep hij haar bij haar keel. ,,Vier kerels zagen het , niemand hielp", snikte Suzanne.

Speaker

Grote vraag was waarom ze niks deed. De huisarts wilde een maand voor de fatale een blijf-van-mijn-lijf-huis voor haar regelen, maar ,,Hij belde me thuis op terwijl ik zei dat hij dat niet moest doen, m'n telefoon moest altijd op de speaker."

Nog schokkender: twee weken later kwam ze terug met haar tweejarige dochtertje. Die had pijn 'daar' en dat kwam door papa. De dokter zag geen sporen van misbruik maar volgens Suzanne is het kind niet onderzocht omdat ze haar broekje niet uit wilde doen.

Hennep

Over de nacht werd weinig duidelijk. De buren sloegen meteen alarm toen Suzanne huilend onder het bloed aanbelde. De ambulance kon enkel de dood constateren en zag bij haar lichte verwondingen om haar nek. Bij een wurgpoging komen pas dagen later blauwe plekken opzetten en dat was volgens Suzanne ook, maar toen zat ze in de cel en ze liet ze zich aan niemand zien. De politie zou dat ook komen controleren maar deed dat pas twee weken later.

Zelf weet ze totaal niet wat er gebeurde, ze schrok toen ze hoorde dat de man zeventien wonden had. Op de hamvraag wat een hamer op de slaapkamer doet had ze wel antwoord. De man overviel henneptelers en was daarom bang voor een tegenactie.

Porno

Toen ze dacht dat hij aan haar kinderen zat, was de maat bijna vol. ,,Wat hij met mij deed is tot daar aan toe maar van mijn kinderen blijft hij af." Ze noemde ook kinderporno. Die had de politie niet gevonden op zijn laptop, enkel gewone porno. Klopt, zei Suzanne, alles staat op een andere laptop. ,,Uren heb ik naar die smerigheid moeten kijken, jullie weten niet wat ik moest doorstaan", schreeuwde ze.