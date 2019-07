‘Het lijkt alsof Gerard Joling is ontploft, glitters in ons haar, in ons eten en op de kat’

Hittere­cord van 38,6 graden verbroken in Gil­ze-Rij­en

15:10 Het is sinds 1944 niet meer zó warm geweest als vandaag. Het hitterecord van 38,6 graden Celsius, dat op 23 augustus 1944 werd vastgelegd door een huisarts in Warnsveld (bij Zutphen), is verbroken. Om 15.00 uur uur werd het in Gilze-Rijen 38,8 graden.