Het luistert nauw, wat mag wel en wat mag niet: ‘Hier komen onrust en rellen van’

Coronavirus LIVE | Bijna 20.000 besmettin­gen erbij in Duitsland, Nederland importeer­de voor 857 miljoen mondkapjes

6:49 De strikte maatregelen die Duitsland invoerde om het sociale contact te beperken en zo de coronagolf te breken, werpt nog niet echt vruchten af. Het afgelopen etmaal moesten er bijna 20.000 nieuwe besmettingen bij het totaal worden geteld. Opnieuw een triest record. De teller aan besmettingen in ons buurland staat nu bijna op 600.000. Ook de VS zag, een dag na de verkiezingen, een nieuw coronarecord: ruim 100.000 nieuwe besmettingen. We houden je vandaag weer live op de hoogte van het laatste coronanieuws. De afgelopen dagen lees je hier terug.