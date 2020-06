Het 'ME-bloemenmeisje' en haar vrienden duiken ook op in Groningen, wat drijft deze demonstranten?

VideoDriehonderd mensen, een paar spandoeken en sprekers. In Groningen werd zondag geprotesteerd tegen coronamaatregelen. Oók door de vrouw die bekend werd van een foto waarop ze met bloemen zwaait naar de ME in Den Haag. Wat drijft deze mensen?

De demonstratie vond plaats op de Drafbaan in het Groningse stadspark. Organisator Wesley Wiltschut stond de actievoerders vanaf het witte scheidsrechtersgebouw te woord en nodigde enkele andere sprekers uit, waaronder ‘bloemenmeisje’ Wendy Kroeze.

Zij stond vorige week middenin het protest in Den Haag naar de Mobiele Eenheid te zwaaien met een bosje bloemen. Het moment werd vastgelegd op de foto. In Groningen wordt ze als een held onthaald door de actievoerders.

Naast Kroeze was ook Jan Huzen uit Nieuw-Weerdinge aanwezig. Hij is de oprichter van de Facebookgroep Steungroep Boeren en Burgers. Ook minder bekende mensen kwamen aan het woord zoals Gerda Oldenburger (‘geen medische achtergrond, maar ik ben wel onderzoeker’). Zij hield een lang betoog over vaccins, Bill Gates en onderwerpen zoals het aantal ic-bedden in Nederland (dat zijn er volgens haar onderzoek veel meer dan dat door de ziekenhuizen naar buiten wordt gebracht).

Even leek het erop dat de sfeer om zou slaan. Een grote groep jongens kwam rond 14.00 uur het veld opgelopen. ‘Hooligans’, fluisterden enkele demonstranten. Maar de groep maakte al snel rechtsomkeert. De overige actievoerders zaten rustig op het gras, luisterden naar de sprekers en gaven af en toe applaus.

Rozen voor agenten

Janet Koning uit Oostzaan bracht rode rozen met zich mee. „Die zijn voor de agenten. Zij hebben het ook zwaar”, legt ze uit. „We zijn hier om te demonstreren tegen de 1,5 meter. Maar eigenlijk gaat het om veel meer. Het is allemaal met elkaar verbonden: het virus, de vaccinatie, de app. Straks kan je geen adem meer halen zonder gecontroleerd te worden. Ik heb al een lang leven geleid. Ik doe dit voor de jeugd. Wat nu gebeurt is waanzin.”

Om de nek van Elinde Stephanus uit Groningen hangt een bord: ‘Please Trump adopt the Netherlands’ (alsjeblieft Trump, adopteer Nederland). „Ik ben fan van Trump”, zegt ze. „Eerst niet hoor. Maar nadat ik de Val van Cabal van Janet Ossenbaard heb gezien ben ik 180 graden gedraaid.” Ze vindt het bijzonder hoe tegendraads hij is. „Hij doet wat nodig is. Dat vind ik mooi. Ik sta hier vandaag omdat ik me zorgen maak over wat er in de wereld gebeurt. Vooral met de vaccinaties. Ik ben ervan overtuigd dat daar allemaal rommel in zit.”

Udo Saathof uit Emmen heeft een iets gematigdere mening. Hij is vooral tegen de 1,5 meterafstand-regel. „Dat is wetenschappelijk gezien nergens op gebaseerd en er wordt overal met twee maten gemeten. Je mag bijvoorbeeld wel naar de kapper en met het vliegtuig, maar niet naar een festival. Terwijl al is bewezen dat het virus in de buitenlucht minder wordt overgedragen. Die onduidelijkheid vind ik onzin.”

Rustig verlopen

‘s Ochtends leek het er even op dat de demonstratie uit de hand zou lopen. Op sociale media werd gerept over trekkers die naar de Drafbaan zouden komen. De gemeente Groningen en de politie waarschuwden daarom dat alleen voetgangers zijn toegestaan in Stadspark. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de sfeer tijdens de demonstratie goed was en dat ze tevreden zijn over het verloop van de middag.

De politie was wel in de buurt. Af en toe reden er agenten voorbij, er stond een wagen bij de ingang van de drafbaan en er waren agenten op de fiets aanwezig. Er werd niet ingegrepen. Wiltschut bedankte burgemeester Koen Schuiling van Groningen uitvoerig voor het toestaan van de demonstratie: „Dat verdient een applaus. Koen Schuiling dankjewel”, riep hij.

Ook gaf hij de actievoerders een compliment. „Jullie verdienen allemaal een pluim. Jullie hebben je op de kaart gezet als vredige mensen. Niet als rare mensen.”

Volledig scherm 'Bloemenmeisje' Wendy Kroeze uit Nijmegen vorige week tijdens het protest in Den Haag. © ANP

Volledig scherm Demonstratie in Groningen, er was ook steun voor president Trump. © DVHN