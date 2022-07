Het moet maar eens klaar zijn met die corpsballen

Als hij een beetje had opgelet tijdens de seksuele voorlichting op school of wanneer-ie in zijn eenpersoonsbedje met zichzelf bezig was, dan had de Amsterdamse corpsbal in zijn speech natuurlijk nóóit gezegd dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Een emmer krijgt zo’n gastje zijn hele leven namelijk nooit bij elkaar gekwakt. Voor ik me té plastisch uit: de meeste mannen overdrijven nogal als het op hun zaadlozing aankomt.