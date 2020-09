Het nazomeren kan beginnen: regionaal tropisch warm

Vandaag is de eerste dag van een mooie nazomerse periode en meteen ook de honderdste keer dit jaar dat er officieel sprake is van een warme dag. En dat mooie weer houdt voorlopig nog wel even aan, meldt Weerplaza.

In De Bilt werd vandaag om 12.50 uur 20,5 graden gemeten. Bij minimaal 20 graden spreekt men van een warme dag. Vandaag is dat de honderdste keer. Een record is dat niet - precies twee jaar geleden stond de teller al boven de 110 - maar opmerkelijk blijft het wel, aldus de weerdienst.

Volgens Weerplaza is het pas de elfde keer sinds 1901 dat dit gebeurt. Van die elf keer, met temperaturen van 20 graden of meer, waren er maar liefst zeven deze eeuw. In 2016, 2017 en 2018 werden drie jaar achtereen minimaal honderd warme dagen geteld, vorig jaar stokte de teller op 99. Normaal gesproken wordt 85 keer een warme dag genoteerd.

De eerste officiële warme dag van het jaar was op 6 april. Die maand kwam het in totaal tot negen dagen waarop het minimaal 20 graden werd. In mei gebeurde dat 15 keer, in juni 21 keer. Juli was goed voor 22 warme dagen en augustus spande met 26 warme dagen de kroon, zo blijkt uit de weergegevens.

Warmste jaar?

En de komende dagen belooft het mooie weer aan te houden. Maandag en dinsdag wordt het met 25 tot 30 graden zeer warm en in het zuidoosten van het land kan de temperatuur zelfs oplopen tot boven de 30 graden. Dat betekent dat je zomerkleding toch weer van pas komt, want anders wordt het ‘s middags wel erg puffen, aldus Weerplaza.

,,Op de stranden zal het ook uitstekend toeven zijn. Met de aflandige wind loopt ook hier de temperatuur op tot ruim 27 graden. En hoewel de zonkracht al minder sterk is, blijft het wel verstandig om de huid te beschermen en goed in te smeren", aldus de weerdienst.

Dinsdag zou het wel eens de warmste Prinsjesdag ooit gemeten kunnen worden. In Den Haag kan het dan zo’n 29 graden worden. Prinsjesdag 1961 is tot nu toe de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd toen 28,7 graden op het meetpunt bij Den Haag.

Met het vooruitzicht dat het voorlopig mooi weer blijft, na het uitzonderlijk zonnige voorjaar en de hittegolf in augustus, doet het coronajaar 2020 ook nog eens een serieuze gooi naar het record van het warmste jaar ooit, zei weerman Alfred Snoek afgelopen vrijdag. ,,De laatste maanden van het jaar moeten wel drastisch koud worden om het gemiddelde nog omlaag te krijgen.”

