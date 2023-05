Het Openbaar Ministerie is vooral bezig met zijn eigen imago

135 gemeenten onderzoe­ken roofhandel in Joods vastgoed WOII

Meer dan de helft van de gemeenten waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht, heeft onderzoek gedaan naar de eigen rol in die roofhandel of is daar nog mee bezig. Dat blijkt uit een vragenronde van onderzoeksplatform Pointer onder alle 218 gemeenten waarvan bekend is dat er in de oorlog Joodse woningen en stukken grond zijn verhandeld.