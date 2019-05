Het potje, daar moet je niet te jong mee beginnen

,,Kijk’’, zegt een vrouw naast me in de koffietent. Ik kijk op van mijn laptop, waarop ik drie documenten open heb staan. Ik kan erg goed multitasken, al vinden sommige politici en schrijvers dat het beter voor onze maatschappij is als ik die vaardigheden inzet voor zaken als koken, poetsen en kinderen baren. Maar goed. Zoals we in onze podcast Ik ken iemand die al vaak hebben gezegd: de mensen met de duidelijkste en consequentste opvattingen over gezinsleven en opvoeden, zijn meestal de mensen die zelf nog geen kinderen hebben.