Het streven is nul, toch stijgt het aantal verkeersdoden het hardst in 30 jaar tijd

De toename is de sterkste sinds 1989. Veilig Verkeer Nederland (VVN) spreekt van ‘een forse dreun voor de verkeersveiligheid’. Vooral de provincie Noord-Brabant scoort slecht. Daar is een stijging te zien van liefst 53 procent: van 98 naar 150 doden.



Gedeputeerde Christophe van der Maat, die gaat over mobiliteit rouwt: ,,Bij het horen van het getal 150 schieten alle treurige verhalen van de slachtoffers door mij heen. Ik baal enorm, hier word je verdrietig van, zeker als je bedenkt wat wij aan verkeersveiligheid doen.’’ De provincie Noord-Brabant lanceerde in 2012 de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden'.



Verkeersexperts kunnen nog geen directe verklaring geven waarom het aantal doden juist in Brabant zo sterk stijgt. Wel valt op dat in Brabant meerdere ongelukken gebeurden met relatief veel slachtoffers. In Helmond kwamen in één klap vijf inzittenden om bij een crash met een bestelbusje. Een ongeval met een stint in Oss kostte vier kinderen het leven.