‘Het wordt vanavond een enorme bende bij 50Plus’

50Plus vecht vanavond op een extra ledenvergadering in Driebergen een interne machtsstrijd uit. Het hoofdbestuur van de ouderenpartij is verscheurd. Vier bestuursleden, onder wie partijvoorzitter Geert Dales, willen af van drie ‘slecht functionerende’ collega’s.

Henk Krol staat er dinsdag, tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer, ontspannen bij. ,,Het gaat lukken donderdagavond, het komt allemaal goed.’’ De partijleider sprak al eerder zijn onverdeelde steun uit aan voorzitter Dales, die ‘schoon schip wil maken’ binnen het door ruzies geplaagde 50Plus.

Dissidente bestuurders

Dales en Krol vertellen allebei niet te weten hoeveel partijleden het voorstel zullen steunen om drie dissidente bestuurders te ontslaan vanwege ‘slecht functioneren’: het gaat om het drietal Henk Jan Verboom, Marc van Rooij en Helena Bosch. Of eigenlijk een duo, zo blijkt uit de stukken. Want Van Rooij is nooit officieel benoemd door de leden. Toch is ook hij niet meer welkom bij de vergaderingen van de top.

Quote Onderling wantrouwen regeert in het hoofdbe­stuur. Het moet afgelopen zijn met het gedonder Geert Dales, Partijvoorzitter 50Plus

Zo‘n tweehonderd leden zullen vanavond aanwezig zijn bij de beladen bijeenkomst. Ingewijden schatten dat ongeveer veertig daarvan niets moeten weten van voorzitter Dales, secretaris Harry Claassen, waarnemend penningmeester Bert Kannegieter en lid Harry Siepel. Volgens hen zouden zij zich niet aan de regels houden en hun macht misbruiken.

Bij de gewone algemene ledenvergadering, zaterdag, kan worden gestemd over moties van wantrouwen tegen Dales en zijn kompanen. De ingelaste vergadering van vanavond moet dat rampscenario voorkomen. ,,Het wordt een enorme bende’’, voorspelt dissident Henk Jan Verboom. Gelaten: ,,En als we uiteindelijk weg moeten, dan is dat maar zo.’’ Verboom benadrukt dat hij in elk geval geen motie van wantrouwen heeft ingediend tegen zijn mede-bestuurders.

Dales stelt dat hij via de extra vergadering alleen maar ‘rust in de tent, loyaliteit en eensgezindheid’ wil creëren. ,,Dat moet van bovenaf beginnen. En dat lukt niet met dit hoofdbestuur, waar onderling wantrouwen regeert. Het moet afgelopen zijn met het gedonder.’’

Overwinning

In de rechtbank boekte de oud-politicus al zijn eerste overwinning. Het hoofdbestuur mag per 1 januari afscheid nemen van het wetenschappelijk bureau, zo heeft een Haagse rechter bepaald. Ook hoeft de partij niet te openbaren hoeveel subsidie is aangevraagd voor een nieuw wetenschappelijk instituut.