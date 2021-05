Het wordt warm! Zomerse temperatuur van 25 graden in aantocht

Vanaf volgend weekend wordt het warmer. Zeg maar gerust: warm! In het zuiden van Nederland is zelfs een zomerse temperatuur van 25 graden mogelijk.

De meivakantie doet deze week meer aan een herfstvakantie denken. Vooral aanstaande dinsdag en woensdag worden zeer wisselvallige dagen met soms fikse buien. Met name landinwaarts kan daarbij hagel en onweer voorkomen. ,,Daarbij wordt het tussen de buien door niet veel warmer dan 10 of 11 graden en dat mogen we gerust ronduit koud noemen voor begin mei", stelt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Ook gaat het fors waaien. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de nacht van maandag op dinsdag in het westen en zuiden van het land en heeft code geel afgegeven. In het Waddengebied, langs de gehele westkust en ook in Zuid-Limburg kunnen windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen. De windstoten breiden zich gedurende de nacht verder landinwaarts uit. Vanaf de vroege ochtend geldt de waarschuwing ook voor Noord-Brabant.

Aangenaam voorjaarsweer

Ook na Bevrijdingsdag, woensdag, is de kans op buien elke dag aanwezig. Maar er is ‘licht’ aan het einde van de tunnel. Er zijn ook lange droge momenten mogelijk met nu en dan zonneschijn. ,,In de zon en uit de wind is het soms best aangenaam voorjaarsweer.”

Vanaf donderdag en vrijdag maakt het wisselvallige weer plaats voor sterk oplopende temperaturen. ,,Vanuit Engeland wordt een behoorlijke hoeveelheid warme lucht Europa ingeblazen", weet Van Bernebeek. ,,Toch blijft het onzeker hoe ver de warme lucht uiteindelijk weet door te dringen, aangezien er nog best wat kou aanwezig is boven Europa en ook in onze omgeving.”



Ondanks de onzekerheid zijn de laatste voorspellingen redelijk overtuigend: vanaf het weekend van 8 en 9 mei wordt het warmer. ,,Het blijft voorlopig nog ver in de toekomst, dus enige terughoudendheid is op z’n plaats”, aldus de weerman.

Bekijk hier onze video’s over het weer: