Hevige regen leidt tot hoge waterstanden en dijkverzwaring, maar niet tot grote problemen

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de waterstanden op diverse plaatsen in Nederland hoger dan normaal. Vooral via de Maas komt meer water dan normaal het land binnen, meldt Rijkswaterstaat. De zogeheten ‘afvoer’ van water bij Sint Pieter in Limburg stijgt dinsdag tot 1400 kubieke meter per seconde. Dat is ongeveer drie keer zoveel als normaal.

In Limburg, waar het hoogwater van 2021 nog vers in het geheugen ligt, is het waterschap waakzaam. Wateroverlast wordt dit keer echter niet verwacht. ,,Door de gevallen neerslag zien we een stijging in de afvoeren van onze beken en rivieren. De verwachting is dat dit niet tot problemen zal leiden. De verhoogde afvoeren zijn normaal voor de tijd van dit jaar en we blijven de situatie goed in de gaten houden.”

Wel wordt voor de zekerheid de dijk bij Beesel verzwaard. ,,De dijk is afgelopen jaar versterkt en op een overgrote deel van de waterkering is al een grasmat aanwezig, maar op twee plekken is dat nog niet het geval”, meldt het waterschap. ,,Omdat de Maas hier smal is en dus een hoge stoomsnelheid heeft, gaan we we op die plekken krammatten plaatsen.” Krammatten zijn doeken die vast worden gezet met krammen en verzwaard met zandzakken. Het gaat volgens het waterschap om een ‘preventieve maatregel'.

Op een aantal plekken, zoals bij de Linge in het midden van Nederland, traden rivieren de afgelopen dagen buiten hun oevers. Daar liepen ook kelders onder. Zaterdag en zondag viel de regenval mee, meldt waterschap Rivierenland. Daardoor kon veel water worden afgevoerd. De waterbergingen zitten inmiddels helemaal vol, meldt het waterschap. Ook de Dinkel bij Losser trad zondag buiten de oevers.

Stijgen

De waterstand in Waal en Rijn gaat de komende dagen nog stijgen, omdat er veel water uit het stroomgebied van de Rijn in Duitsland komt. Woensdag bereikt de Rijn een stand van ongeveer 13,20 meter boven NAP bij Lobith, dat zal enkele dagen duren. Hoewel uiterwaarden en lage kades dan onder water lopen is er volgens Rijkswaterstaat geen sprake van hoogwater. Daarvan is pas sprake bij een stand van 15 meter boven NAP.

Voor het grondwaterpeil, dat door de droge zomer van 2022 erg laag was, is de regenval van de laatste weken goed nieuws. Beken die al maanden geen water meer zagen staan weer vol.

Door de harde wind kwam dit weekend ook vanuit het westen van Nederland meer water het land binnen. Een aantal waterkeringen, waaronder de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel, wordt daarom tijdelijk gesloten.

