‘Hier is alles fout gegaan’, zegt expert over rattengif-drama schip

Zeker achttien uur lang is het schippersechtpaar De Waardt aan fosfine, in de volksmond rattengif, blootgesteld voordat ze woensdag op de Lek bij Nieuwegein van hun schip De Fox werden gehaald. Het zeer giftige gas kwam vrij bij een lading zonnebloemschrootpelletes, bedoeld als veevoeder. ,,Dat is extreem lang”, vertelt chemicus Atie Verschoor. Ze was jarenlang directeur van ECEMed, een aan het Arnhemse Rijnstate ziekenhuis verbonden expertisecentrum in gevaarlijke containergassen. In die hoedanigheid zag ze tientallen slachtoffers van giftige gassen langs komen, waaronder velen door fosfine. Het schippersechtpaar ligt nog steeds op de intensive care van het UMC in Utrecht.