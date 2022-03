Historicus: ‘Honderdduizend doden? In Poetins realiteit is dat bijzaak’

Ex-militair Joyce keerde teleurge­steld terug uit Oekraïne: ‘Ingezet als kanonnen­voer’

Joyce Koster (40) vertrok begin deze maand vrijwillig naar het door oorlog verscheurde Oekraïne, om te vechten tegen de Russen. De moeder van drie kinderen ontsnapte op het nippertje aan een dodelijke raketaanval op de militaire basis in Yavoriv. Diep teleurgesteld is ze nu weer thuis in Dordrecht: ,,Wij werden ingezet als kanonnenvoer.’’

25 maart