Hittegolf extra gevaarlijk tijdens coronacrisis: zwakkeren sneller in de problemen

In een ingezonden brief in De Gelderlander stellen deskundigen dat mensen die het hardst geraakt worden door het coronavirus, ook het meest kwetsbaar zijn voor een hittegolf. Vooral ouderen en mensen die al andere aandoeningen hebben komen in de gevarenzone.

Dat schrijven hoogleraar Geriatrie Marcel Olde Rikkert van het Nijmeegse Radboudumc, hoogleraar Thermo fysiologie Hein Daanen van de VU Amsterdam en de Madeleen Helmer van het Klimaatverbond Nederland.

Quote Het koffiehoek­je in de supermarkt waar je even kunt koelen is er nu ook niet Madeleen Helmer , Klimaatverbond Nederland

Fataal

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme hitte in Nederland toe. De combinatie van corona en hitte kan veel mensen fataal worden en bovendien is het door de coronamaatregelen soms moeilijker om mensen die last hebben van de hitte te helpen. Ook zal bij hitte het gebruik van airco's toenemen en de schrijvers van de brief stellen dat niet duidelijk is of dat die juist bijdraagt aan het verspreiden van het coronavirus.

,,Het hitteplan is gericht op contact. Zorg er voor dat je naasten voldoende koelen en drinken is de boodschap. Maar 700.000 ouderen zijn eenzaam en blijven nu vanwege de coronacrisis veelal binnen zonder bezoek te ontvangen. Het koffiehoekje in de supermarkt waar je even kunt koelen is er nu ook niet”, zo licht Madeleen Helmer toe.

Vorig jaar werd Nederland geteisterd door meerdere hittegolven. In de tropische week in juli, met voor Nederland recordtemperaturen van boven de veertig graden, vielen er volgens het CBS 400 hittedoden. Met name in verpleeghuizen. Het jaar 2020 is op weg wederom een warm jaar te worden.

Uit een recent onderzoek van de GGD’s in Oost Nederland onder 7000 inwoners blijkt dat mensen ook thuis veel last hebben van de hitte. Het lukt veel mensen niet hun eigen huis koel te houden. In sommige huizen steeg de temperatuur tot boven de 40 graden. Hierdoor sliepen mensen slechter en nam het aantal gezondheidsklachten toe.

Internationale zorgen

Ook internationaal zijn er zorgen over de combinatie van hitte en corona. Het Global Heat Heath Information Network (GHHIN) waar grote partijen als de WHO bij aangesloten zijn, adviseert landen zich voor te bereiden op hitte tijdens de coronacrisis.

Het Nationaal Hitteplan werd vorig jaar drie keer ingezet. Een record. De schrijvers van het stuk stellen dat dit plan nu aangepast moet worden en roepen op om daar nu vast goed over na te denken. Helmer: ,,Hitte zorgt ervoor dat meer mensen klachten krijgen en zorg nodig hebben. Maar de zorg moet juist op adem komen nu. We kunnen voorkomen dat er extra druk ontstaat op de zorg als we ons goed voorbereiden op een hittegolf.”