Hockeyclub als springplank voor kinderen in achterstandswijken

De Hockey Foundation heeft tot dusver drie nieuwe hockeyclubs gestart, waarvan twee in Amsterdam (Amsterdam Dynamics in Zuidoost en AHC Noorderlicht in Noord) en een in Utrecht (UNO in Overvecht). In 2021 wil het initiatief nog eens drie clubs starten en de komende tien jaar dus dertig nieuwe clubs. Zo moet hockey het verschil gaan maken in wijken waar nu minder perspectief is voor kinderen en jongeren.