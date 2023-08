Hoe een appgroep uithalers hielp de juiste coke te vinden: ‘Kon een maandsalaris verdienen’

Ooit bijna uitgestor­ven in ons land, maar nu is ‘ie er weer: de ooievaar (en dat is niet alleen goed nieuws)

In de jaren 70 was hij op sterven na dood in ons land. Nu strúikel je bijkans over de ooievaars en hun nesten: niet minder dan 1550 broedparen worden inmiddels geteld. Hoe de babybezorger weer zijn vlucht nam in Nederland (en waarom dat niet alléén maar goed nieuws is).