Hoe een hele serie honden gruwelijk aan z’n einde kwam op steeds dezelfde plek langs de A2

Huib en Glenn regelden al duizenden gastgezin­nen voor Oekraïners: ‘Heel Nederland is hiervoor nodig’

‘Dit gaat niet goedkomen’, dacht Huib van Mierlo uit Voorburg een kleine twee weken geleden. Hij zag het nieuws over de oorlog in Oekraïne en was bang dat Nederland niet voorbereid zou zijn op een mogelijke vluchtelingenstroom. Dus zette hij zelf het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne op, met Hagenaar Glenn van Es. Met succes. De twee regelden in ruim een week al meer dan 8600 gastgezinnen.

9 maart