Hoe een moeder haar zoons voor 166.000 euro oplichtte: ‘Wat ze met het geld deed? Geen idee’

Coronapa­tiënt Frank (52) stapte in Deventer uit nood in huwelijks­boot­je, maar is nu opeens ‘heel gelukkig getrouwd’

23 maart Frank en zijn vriendin Ellen hadden niet zoveel met het huwelijk, maar toen hij vorige week aan corona dreigde te bezwijken, besloot het stel toch snel te trouwen. Anders zouden Ellen en hun twee kinderen financieel in de knel komen. De huwelijksvoltrekking was vrijdag in het Deventer Ziekenhuis. ,,Onze liefde was al onvoorwaardelijk, maar toch voelt het ‘getrouwd zijn’ nu opeens heel erg goed.”